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НБА. Кливленд побеждает Шарлотт, Бостон уступает Мемфису

Баскетбол
Обновлено

Результаты тура НБА

НБА. Кливленд побеждает Шарлотт, Бостон уступает Мемфису

https://www.gettyimages.com/Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

В ночь с 7 на 8 декабря состоялись матчи очередного тура Национальной баскетбольной ассоциации сезона 2024/2025. Вашему вниманию их результаты:

"Шарлотт" – "Кливленд" – 102:116 (18:40, 34:23, 31:30, 19:23)

"Вашингтон" – "Денвер" – 122:113 (36:29, 33:28, 30:36, 23:20)

"Новый Орлеан" – "Оклахома" – 109:119 (23:35, 28:42, 29:22, 29:20)

"Нью-Йорк" – "Детройт" – 111:120 (23:39, 35:30, 27:20, 26:31)

"Торонто" – "Даллас" – 118:125 (28:35, 26:35, 33:30, 31:25)

"Бостон" – "Мемфис" – 121:127 (27:31, 27:35, 35:28, 32:33)

"Майами" – "Финикс" – 121:111 (26:29, 27:29, 34:24, 34:29)

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