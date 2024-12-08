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НБА. Кливленд побеждает Шарлотт, Бостон уступает Мемфису
Результаты тура НБА
https://www.gettyimages.com/Ukraine
В ночь с 7 на 8 декабря состоялись матчи очередного тура Национальной баскетбольной ассоциации сезона 2024/2025. Вашему вниманию их результаты:
"Шарлотт" – "Кливленд" – 102:116 (18:40, 34:23, 31:30, 19:23)
"Вашингтон" – "Денвер" – 122:113 (36:29, 33:28, 30:36, 23:20)
"Новый Орлеан" – "Оклахома" – 109:119 (23:35, 28:42, 29:22, 29:20)
"Нью-Йорк" – "Детройт" – 111:120 (23:39, 35:30, 27:20, 26:31)
"Торонто" – "Даллас" – 118:125 (28:35, 26:35, 33:30, 31:25)
"Бостон" – "Мемфис" – 121:127 (27:31, 27:35, 35:28, 32:33)
"Майами" – "Финикс" – 121:111 (26:29, 27:29, 34:24, 34:29)
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