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Данк Моранта – лучший момент тура НБА. Видео
Невероятный проход
В ночь с 7 на 8 декабря состоялись матчи очередного тура Национальной баскетбольной ассоциации сезона 2024/2025.
Пресс-служба регулярного чемпионата определила самые лучшие моменты тура. На вершине хит-парада – блестящий данк защитника "Мемфис" Джа Моранта в победном матче против "Бостона".
ТОП-10 лучших моментов тура НБА:
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