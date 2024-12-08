Данк Моранта – лучший момент тура НБА. Видео

В ночь с 7 на 8 декабря состоялись матчи очередного тура Национальной баскетбольной ассоциации сезона 2024/2025.

Результаты тура НБА

Пресс-служба регулярного чемпионата определила самые лучшие моменты тура. На вершине хит-парада – блестящий данк защитника "Мемфис" Джа Моранта в победном матче против "Бостона".