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Третий в истории НБА. Никола Йокич повторил достижение двух легенд
Баскетболист провел два невероятных матча
Getty Images/Global Images Ukraine
Центровой "Денвер Наггетс" Никола Йокич стал третьим игроком в истории Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), которому удавалось в двух матчах кряду набрать как минимум 45 очков, 10 подборов и пять передач.
По информации аккаунта NBA History в Twitter, ранее подобные цифры в двух матчах кряду показывали лишь легендарные Уилт Чемберлен и Элджин Бэйлор.
В матче регулярного чемпионата НБА с "Вашингтон Уизардс" (113:122) Йокич набрал 56 очков, 16 подборов и восемь передач, а буквально через день в игре с "Атлантой Хоукс" (141:111) записал на свой счёт 48 очков, 14 подборов и восемь передач.
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