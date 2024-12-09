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Киев-Баскет одержал уверенную победу над Кривбассом
Невероятный рывок хозяев
Фото: БК Киев-Баскет / Автор неизвестен
9 декабря состоялся матч регулярного чемпионата Украины, в котором Киев-Баскет обыграл Кривбасс.
После равной первой четверти, во второй Киев-Баскет сделал мощный рывок 10:0 и довел преимущество до +17.
Кривбасс намного агрессивнее начал третью четверть и сократил свое отставание до 6 очков. Киев-Баскет вернул обратно инициативу, увеличил преимущество до +24 и довел матч до победы.
Киев-Баскет одержал девятую победу в десяти матчах, находясь на втором месте, а у Кривбасса четыре победы в десяти играх.
Суперлига. Регулярный чемпионат
Киев-Баскет — Кривбасс 79:62 (21:14, 22:14, 19:18, 17:16)
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