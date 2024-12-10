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НБА. Нью-Йорк минимально побеждает Торонто

Баскетбол

Результаты матча очередного тура

НБА. Нью-Йорк минимально побеждает Торонто

https://www.gettyimages.com/Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

В ночь с 9 на 10 декабря состоялся матч очередного тура Национальной баскетбольной ассоциации сезона 2024/2025. Вашему вниманию его результат:

"Торонто" – "Нью-Йорк"

108 – 113 (27-34; 34-26; 25-23; 22-30)

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