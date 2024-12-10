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Стало известно, где может продолжить карьеру лидер Майами Хит

Баскетбол

Команда готова выслушать предложения по игроку

Стало известно, где может продолжить карьеру лидер Майами Хит

Фото: MARCA

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Клуб Национальной баскетбольной ассоциации "Майами Хит" открыт для предложений по обмену своего лёгкого форварда и одного из лидеров команды Джимми Батлера. Об этом пишет авторитетный инсайдер канала ESPN Шэмс Чарания. Кроме того, Чарания назвал команды, куда готов перейти Батлер.

"Майами Хит" готовы выслушать предложения по Батлеру и заключить сделку, если оффер окажется подходящим, сообщили источники в лиге.

Агент Батлера Берни Ли дал понять в кулуарах лиги, что Джимми открыт для таких направлений, как две техасские команды ("Хьюстон Рокетс" и "Даллас Маверикс") и "Голден Стэйт Уорриорз". Батлер родом из Хьюстона, штат Техас. Однако, как полагают, он предпочтёт команду, претендующую на титул", — говорится в отчете Чарании на ESPN.

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