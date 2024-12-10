Киев-Баскет в напряженной борьбе обыграл Черкасских Мавп

Столичный Киев-Баскет завершил матч регулярного чемпионата Суперлиги победой над Черкасскими Мавпами.

Киевская команда прекрасно работала в атаке и почти все проходы завершала результативно. В дальнейшем у Киев-Баскета уменьшился процент попаданий и Черкасские Мавпы выровняли игру.

После перерыва шла ожесточенная борьба и перед заключительной десятиминуткой разница в счете составляла 7 очков в пользу Киев-Баскета.

Последний шанс на интригу у Черкасских Мавп был в конце матча, когда удалось до 4 очков сократить отставание, но несмотря на промахи киевлян с линии штрафных, на большее гостей не хватило.

Суперлига. Регулярный чемпионат

Киев-Баскет — Черкасские Мавпы 74:68 (26:18, 13:14, 20:20, 15:16)