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Киев-Баскет в напряженной борьбе обыграл Черкасских Мавп
Киевляне взяли верх благодаря уверенному стартовому рывку
Фото: БК Киев-Баскет / Автор неизвестен
Столичный Киев-Баскет завершил матч регулярного чемпионата Суперлиги победой над Черкасскими Мавпами.
Киевская команда прекрасно работала в атаке и почти все проходы завершала результативно. В дальнейшем у Киев-Баскета уменьшился процент попаданий и Черкасские Мавпы выровняли игру.
После перерыва шла ожесточенная борьба и перед заключительной десятиминуткой разница в счете составляла 7 очков в пользу Киев-Баскета.
Последний шанс на интригу у Черкасских Мавп был в конце матча, когда удалось до 4 очков сократить отставание, но несмотря на промахи киевлян с линии штрафных, на большее гостей не хватило.
Суперлига. Регулярный чемпионат
Киев-Баскет — Черкасские Мавпы 74:68 (26:18, 13:14, 20:20, 15:16)
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