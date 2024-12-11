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NBA Cup. Плей-офф. Милуоки побеждает Орландо, Даллас уступает Оклахоме
Результаты матчей плей-офф
https://www.gettyimages.com/Ukraine
В ночь с 10 на 11 декабря состоялись матчи плей-офф внутрисезонного турнира НБА. Вашему вниманию их результаты:
"Милуоки" – "Орландо" – 114:109 (25:33, 35:26, 20:13, 34:37)
"Оклахома" – "Даллас" – 118:104 (32:24, 25:30, 33:19, 28:31)
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