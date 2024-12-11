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NBA Cup. Плей-офф. Милуоки побеждает Орландо, Даллас уступает Оклахоме

Баскетбол
Обновлено

Результаты матчей плей-офф

NBA Cup. Плей-офф. Милуоки побеждает Орландо, Даллас уступает Оклахоме

https://www.gettyimages.com/Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

В ночь с 10 на 11 декабря состоялись матчи плей-офф внутрисезонного турнира НБА. Вашему вниманию их результаты:

"Милуоки" – "Орландо" – 114:109 (25:33, 35:26, 20:13, 34:37)

"Оклахома" – "Даллас" – 118:104 (32:24, 25:30, 33:19, 28:31)

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