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Данк Битадзе – лучший момент матчей плей-офф NBA Cup. Видео

Баскетбол
Обновлено

Едва не сломал кольцо

Данк Битадзе – лучший момент матчей плей-офф NBA Cup. Видео

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

В ночь с 10 на 11 декабря состоялись матчи плей-офф внутрисезонного турнира НБА.

Результаты матчей

Пресс-служба регулярного чемпионата определила самые лучшие моменты тура. На вершине хит-парада – блестящий данк центрового "Орландо" Гоги Битадзе в проигранном матче против "Милуоки".

ТОП-10 лучших моментов тура НБА:

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