Данк Битадзе – лучший момент матчей плей-офф NBA Cup. Видео

В ночь с 10 на 11 декабря состоялись матчи плей-офф внутрисезонного турнира НБА.

Результаты матчей

Пресс-служба регулярного чемпионата определила самые лучшие моменты тура. На вершине хит-парада – блестящий данк центрового "Орландо" Гоги Битадзе в проигранном матче против "Милуоки".