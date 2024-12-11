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Данк Битадзе – лучший момент матчей плей-офф NBA Cup. Видео
Едва не сломал кольцо
В ночь с 10 на 11 декабря состоялись матчи плей-офф внутрисезонного турнира НБА.
Пресс-служба регулярного чемпионата определила самые лучшие моменты тура. На вершине хит-парада – блестящий данк центрового "Орландо" Гоги Битадзе в проигранном матче против "Милуоки".
ТОП-10 лучших моментов тура НБА:
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