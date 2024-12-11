Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Экс-игрок НБА: Даже в свои 40 лет Джордан ходил в спортзал раньше всех
Баскетболист проводил невероятные тренировки
Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), чемпион лиги 2011 года Брендан Хэйвуд поделился воспоминаниями о легенде НБА Майкле Джордане.
"Играть с Майклом Джорданом было благословением. Казалось чем-то диким, что он был одновременно и игроком, и генеральным менеджером. Я видел, как парни ходили с ним на вечеринки, и думал: "Вы же понимаете, что веселитесь с боссом?". Когда они попросили меня тоже прийти, то я просто остался в комнате и запустил видеоигры.
Майкл показал, почему он самый лучший. Даже в свои 40 лет он всё ещё ходил в спортзал и делал это раньше всех. Он занимался вместе с Тимом Гровером. Работал над броском. Его работа ног была безупречной. Он научил молодого Бобби Симмонса разбираться в игре защитников: «Когда делаешь джеб, следи за их реакцией. Если они опустят ногу, двигайся в эту сторону".
Всё, что делал Майкл Джордан, было выверено. Он не просто угадывал — он читал язык тела, предвидел размены и всегда знал следующий ход. Когда наблюдаешь за этим вблизи, понимаешь, что это неслучайно. Всё дело в подготовке", — сказал Хэйвуд на YouTube-канале Run Your Race.
Популярное сейчас
- Ювентус - Манчестер Сити. Анонс и прогноз матча Лиги Чемпионов на 11.12.2024
- Определены хозяева Чемпионатов Мира на 2030-й и 2034-й года
- Жирона завершает подписание вратаря сборной Украины
- Киев-Баскет одержал уверенную победу над Кривбассом
- Девушка голкипера Шахтера похвасталась сумочкой за 120 тысяч гривен. ФОТО
- Красавица дня. Потенциальная невестка Бекхэма, в честь которой его сын сделал татуировку