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NBA Cup. Плей-офф. Атланта побеждает Нью-Йорк
Результаты матча плей-офф
https://www.gettyimages.com/Ukraine
В ночь с 11 на 12 декабря состоялся матч плей-офф внутрисезонного турнира НБА. Вашему вниманию его результат:
"Нью-Йорк" – "Атланта"
100 – 108 (28-22; 26-25; 18-34; 28-27)
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