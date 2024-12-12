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NBA Cup. Плей-офф. Атланта побеждает Нью-Йорк

Баскетбол

Результаты матча плей-офф

NBA Cup. Плей-офф. Атланта побеждает Нью-Йорк

https://www.gettyimages.com/Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

В ночь с 11 на 12 декабря состоялся матч плей-офф внутрисезонного турнира НБА. Вашему вниманию его результат:

"Нью-Йорк" – "Атланта"

100 – 108 (28-22; 26-25; 18-34; 28-27)

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