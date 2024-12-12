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Майкл Джордан продал свой раскошный особняк

Баскетбол

Бывшему баскетболисту пришлось снизить цену более чем вдвое

Майкл Джордан продал свой раскошный особняк

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

61-летний легендарный баскетболист и шестикратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Майкл Джордан наконец продал свой особняк в Чикаго, который выставил на рынок в 2012 году.

Тогда Майкл установил ценник на свой дом в $ 29 млн, но затем постепенно снижал стоимость особняка в связи с отсутствующим интересом у потенциальных покупателей.

Как сообщает издание Chicago Tribune, особняк Джордана площадью 8,4 акра в Хайленд-парке был куплен за $ 9,5 млн, что значительно ниже его последней запрашиваемой суммы в $ 14,855 млн.

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