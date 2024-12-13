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НБА. Бостон побеждает Детройт, Торонто уступает Майами

Баскетбол
Обновлено

Результаты тура НБА

НБА. Бостон побеждает Детройт, Торонто уступает Майами

https://www.gettyimages.com/Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

В ночь с 12 на 13 декабря прошли матчи очередного тура Национальной баскетбольной ассоциации сезона 2024/2025. Вашему вниманию их результаты:

"Бостон" – "Детройт" – 123:99 (27:16, 32:28, 34:24, 30:31)

"Майами" – "Торонто" – 114:104 (23:27, 35:24, 31:25, 25:28)

"Новый Орлеан" – "Сакраменто" – 109:111 (26:28, 29:25, 28:38, 26:20)

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