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Данк Агбаджи – лучший момент тура НБА. Видео
Прекрасный проход
https://www.gettyimages.com/Ukraine
В ночь с 12 на 13 декабря прошли матчи очередного тура Национальной баскетбольной ассоциации.
Пресс-служба регулярного чемпионата определила самые лучшие моменты тура. На вершине хит-парада – блестящий данк защитника "Торонто" Очаи Агбаджи в проигранном матче против "Майами".
ТОП-10 лучших моментов тура НБА:
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