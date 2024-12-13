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Ценровой Сан-Антонио Спёрс может повторить достижение двух легенд НБА
Игрок проводит невероятные матчи
Фото: slamdunk.ru
Центровой "Сан-Антонио Спёрс" Виктор Вембаньяма может повторить достижение двух прославленных игроков Национальной баскетбольной ассоциации — двукратных чемпионов лиги Дэвида Робинсона и Хакима Оладжьювона.
По информации статистического сервиса StatMuse, ранее только Робинсон и Оладжьювон в своих вторых сезонах в лиге в среднем за матч набирали 20+ очков, 10+ подборов, один и более перехватов, три и более блок-шотов.
В нынешнем сезоне к ним может присоединится 20-летний француз.
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