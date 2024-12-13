Ценровой Сан-Антонио Спёрс может повторить достижение двух легенд НБА

Центровой "Сан-Антонио Спёрс" Виктор Вембаньяма может повторить достижение двух прославленных игроков Национальной баскетбольной ассоциации — двукратных чемпионов лиги Дэвида Робинсона и Хакима Оладжьювона.

По информации статистического сервиса StatMuse, ранее только Робинсон и Оладжьювон в своих вторых сезонах в лиге в среднем за матч набирали 20+ очков, 10+ подборов, один и более перехватов, три и более блок-шотов.

В нынешнем сезоне к ним может присоединится 20-летний француз.