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Лейкерс интересуется первым номером драфта 2017 года

Баскетбол

В клубе намерены усилить состав защитником

Лейкерс интересуется первым номером драфта 2017 года

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Руководство клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) "Лос-Анджелес Лейкерс" интересуется первым номером драфта 2017 года, защитником "Орландо Мэджик" Маркеллом Фульцем, о чём сообщил журналист Энтони Ирвин.

"Лейкерс" провели внутренние переговоры по поводу Фульца, который не оправдал своих ожиданий после выбора под первым номером на драфте, но в прошлом сезоне хорошо зарекомендовал себя, выступая за "Орландо Мэджик", — приводит слова Ирвина издание NBA Retweet.

Показатели Маркелла в сезоне-2020/2021 составляли 12,9 очка, 5,4 передачи и 3,1 подбора в среднем за игру.

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