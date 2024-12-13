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Лейкерс интересуется первым номером драфта 2017 года
В клубе намерены усилить состав защитником
Руководство клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) "Лос-Анджелес Лейкерс" интересуется первым номером драфта 2017 года, защитником "Орландо Мэджик" Маркеллом Фульцем, о чём сообщил журналист Энтони Ирвин.
"Лейкерс" провели внутренние переговоры по поводу Фульца, который не оправдал своих ожиданий после выбора под первым номером на драфте, но в прошлом сезоне хорошо зарекомендовал себя, выступая за "Орландо Мэджик", — приводит слова Ирвина издание NBA Retweet.
Показатели Маркелла в сезоне-2020/2021 составляли 12,9 очка, 5,4 передачи и 3,1 подбора в среднем за игру.
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