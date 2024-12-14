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НБА. Кливленд побеждает Вашингтон, Лейкерс уступают Миннесоте

Баскетбол
Обновлено

Результаты тура НБА

НБА. Кливленд побеждает Вашингтон, Лейкерс уступают Миннесоте

https://www.gettyimages.com/Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

В ночь с 13 на 14 декабря состоялись матчи очередного тура Национальной баскетбольной ассоциации сезона 2024/2025. Вашему вниманию их результаты:

"Кливленд" – "Вашингтон" – 115:105 (25:25, 32:29, 30:26, 28:25)

"Филадельфия" – "Индиана" – 107:121 (22:31, 28:30, 33:29, 24:31)

"Мемфис" – "Бруклин" – 135:119 (39:36, 30:20, 38:39, 28:24)

"Миннесота" – "Лейкерс" – 97:87 (32:23, 18:21, 27:22, 20:21)

"Чикаго" – "Шарлотт" – 109:95 (31:26, 28:18, 23:23, 27:28)

"Денвер" – "Клипперс" – 120:98 (29:22, 19:25, 35:22, 37:29)

"Юта" – "Финикс" – 126:134 (39:38, 32:38, 34:36, 21:22)

"Портленд" – "Сан-Антонио" – 116:118 (25:33, 17:19, 46:28, 28:38)

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