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НБА. Кливленд побеждает Вашингтон, Лейкерс уступают Миннесоте
Результаты тура НБА
https://www.gettyimages.com/Ukraine
В ночь с 13 на 14 декабря состоялись матчи очередного тура Национальной баскетбольной ассоциации сезона 2024/2025. Вашему вниманию их результаты:
"Кливленд" – "Вашингтон" – 115:105 (25:25, 32:29, 30:26, 28:25)
"Филадельфия" – "Индиана" – 107:121 (22:31, 28:30, 33:29, 24:31)
"Мемфис" – "Бруклин" – 135:119 (39:36, 30:20, 38:39, 28:24)
"Миннесота" – "Лейкерс" – 97:87 (32:23, 18:21, 27:22, 20:21)
"Чикаго" – "Шарлотт" – 109:95 (31:26, 28:18, 23:23, 27:28)
"Денвер" – "Клипперс" – 120:98 (29:22, 19:25, 35:22, 37:29)
"Юта" – "Финикс" – 126:134 (39:38, 32:38, 34:36, 21:22)
"Портленд" – "Сан-Антонио" – 116:118 (25:33, 17:19, 46:28, 28:38)
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