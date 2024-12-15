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NBA Cup. Милуоки побеждает Атланту, Хьюстон уступает Оклахоме

Баскетбол
Обновлено

Результаты матчей плей-офф

NBA Cup. Милуоки побеждает Атланту, Хьюстон уступает Оклахоме

https://www.gettyimages.com/Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

В ночь с 14 на 15 декабря состоялись матчи плей-офф внутрисезонного турнира НБА. Вашему вниманию их результаты:

"Милуоки" – "Атланта" – 110:102 (26:28, 29:21, 27:34, 28:19)

"Оклахома" – "Хьюстон" – 111:96 (18:20, 23:22, 34:27, 36:27)

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