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НБА. Лейкерс побеждают Мемфис, поражения Орландо и Голден-Стейт

Баскетбол
Обновлено

Результаты тура НБА

НБА. Лейкерс побеждают Мемфис, поражения Орландо и Голден-Стейт

https://www.gettyimages.com/Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

В ночь с 15 на 16 декабря прошли матчи очередного тура Национальной баскетбольной ассоциации сезона 2024/2025. Вашему вниманию их результаты:

"Индиана" - "Новый Орлеан" - 119:104 (31:28, 28:14, 40:38, 20:24)

"Вашингтон" – "Бостон" – 98:112 (23:34, 29:33, 20:24, 26:21)

"Орландо" – "Нью-Йорк" – 91:100 (22:22, 19:29, 26:24, 24:25)

"Сан-Антонио" – "Миннесота" – 92:106 (19:28, 18:24, 33:24, 22:30)

"Финикс" - "Портленд" - 116:109 (33:21, 24:30, 26:28, 33:30)

"Голден-Стейт" – "Даллас" – 133:143 (33:46, 41:35, 33:33, 26:29)

"Лейкерс" – "Мемфис" – 116:110 (30:20, 34:26, 22:31, 30:33)

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