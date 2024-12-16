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Леброн Джеймс: Здорово видеть, как Бронни возвращается к самому себе

Баскетбол

Баскетболист прокомментировал рекорд своего сына

Леброн Джеймс: Здорово видеть, как Бронни возвращается к самому себе

Фото: Sportscasting

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

39-летний форвард и четырёхкратный чемпион НБА Леброн Джеймс, выступающий за команду "Лос-Анджелес Лейкерс", прокомментировал рекордные 30 очков своего сына и партнёра по клубу Бронни Джеймса, которые он набрал по ходу матча в Лиге развития НБА (G-лига) в составе "Саут-Бэй Лейкерс".

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"Просто продолжайте распределять нагрузку каждый день, продолжайте работать, трудолюбие всегда вознаграждается в конце. Просто здорово видеть, как Бронни возвращается к самому себе, возвращается к своей игре, возвращается к тому, что он играет свободно, продолжает творить и просто играет в ту игру, которую он любит и в которую умеет играть", — приводит слова Леброна издание The Sports Rush.

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ЛеБрон Джеймс Лос-Анджелес Лейкерс
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