  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Баскетбол
  4. Киев-Баскет совершил камбек в матче с Прикарпатьем-Говерлой
В тренде
Баскетбол
Баскетбол

Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Киев-Баскет совершил камбек в матче с Прикарпатьем-Говерлой

Баскетбол

Невероятная победа киевского клуба

Киев-Баскет совершил камбек в матче с Прикарпатьем-Говерлой

Фото: БК Киев-Баскет / Автор неизвестен

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Киев-Баскет во второй раз победил Прикарпатье-Говерлу, одолев команду из Ивано-Франковска в домашнем матче Суперлиги со счетом 75:63.

Говерла лучше стартовала, но в середине второй десятиминутки киевлянам удалось перехватить инициативу и уйти на большой перерыв с преимуществом в 7 очков. На протяжении большей части второй половины киевляне удерживали двузначное преимущество и довели матч до победы.

После большого перерыва хозяева прибавили и продолжали увеличивать преимущество в счете, доведя матч до уверенной победы.

Суперлига. Регулярный чемпионат

Киев-Баскет - Прикарпатье-Говерла 75:63 (17:18, 23:15, 16:13, 19:17)

По теме
yellow-arrow
Леброн Джеймс: Здорово видеть, как Бронни возвращается к самому себе
yellow-arrow
НБА. Лейкерс побеждают Мемфис, поражения Орландо и Голден-Стейт
yellow-arrow
NBA Cup. Милуоки побеждает Атланту, Хьюстон уступает Оклахоме
БК Киев-Баскет Прикарпатье-Говерла
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости