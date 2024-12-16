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Киев-Баскет совершил камбек в матче с Прикарпатьем-Говерлой
Невероятная победа киевского клуба
Фото: БК Киев-Баскет / Автор неизвестен
Киев-Баскет во второй раз победил Прикарпатье-Говерлу, одолев команду из Ивано-Франковска в домашнем матче Суперлиги со счетом 75:63.
Говерла лучше стартовала, но в середине второй десятиминутки киевлянам удалось перехватить инициативу и уйти на большой перерыв с преимуществом в 7 очков. На протяжении большей части второй половины киевляне удерживали двузначное преимущество и довели матч до победы.
После большого перерыва хозяева прибавили и продолжали увеличивать преимущество в счете, доведя матч до уверенной победы.
Суперлига. Регулярный чемпионат
Киев-Баскет - Прикарпатье-Говерла 75:63 (17:18, 23:15, 16:13, 19:17)
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