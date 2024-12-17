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НБА. Детройт в овертайме побеждает Маями, Торонто минимально проигрывает Чикаго
Результаты тура НБА
https://www.gettyimages.com/Ukraine
В ночь с 16 на 17 декабря прошли матчи очередного тура Национальной баскетбольной ассоциации сезона 2024/2025. Вашему вниманию их результаты:
"Детройт" – "Маями"
125 – 124 после ОТ (33-32; 30-27; 34-22; 17-33; 11-10)
"Шарлотт" – "Филадельфия"
108 – 121 (23-31; 26-23; 30-41; 29-26)
"Бруклин" – "Кливленд"
101 – 130 (17-37; 23-35; 37-32; 24-26)
"Торонто" – "Чикаго"
121 – 122 (25-33; 25-20; 34-42; 37-27)
"Сакраменто" – "Денвер"
129 – 130 (21-41; 47-34; 35-21; 26-34)
"Клипперс" - "Юта"
144 – 107 (44-20; 37-27; 34-33; 29-27)
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