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НБА. Детройт в овертайме побеждает Маями, Торонто минимально проигрывает Чикаго

Баскетбол

Результаты тура НБА

НБА. Детройт в овертайме побеждает Маями, Торонто минимально проигрывает Чикаго

https://www.gettyimages.com/Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

В ночь с 16 на 17 декабря прошли матчи очередного тура Национальной баскетбольной ассоциации сезона 2024/2025. Вашему вниманию их результаты:

"Детройт" – "Маями"

125 – 124 после ОТ (33-32; 30-27; 34-22; 17-33; 11-10)

"Шарлотт" – "Филадельфия"

108 – 121 (23-31; 26-23; 30-41; 29-26)

"Бруклин" – "Кливленд"

101 – 130 (17-37; 23-35; 37-32; 24-26)

"Торонто" – "Чикаго"

121 – 122 (25-33; 25-20; 34-42; 37-27)

"Сакраменто" – "Денвер"

129 – 130 (21-41; 47-34; 35-21; 26-34)

"Клипперс" - "Юта"

144 – 107 (44-20; 37-27; 34-33; 29-27)

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