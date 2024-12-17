  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Баскетбол
  4. Победный двухочковый Мюррея – на вершине ТОП-10 лучших моментов тура НБА
В тренде
Баскетбол
Баскетбол

Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Победный двухочковый Мюррея – на вершине ТОП-10 лучших моментов тура НБА

Баскетбол
Обновлено

Спас команду

Победный двухочковый Мюррея – на вершине ТОП-10 лучших моментов тура НБА

https://www.gettyimages.com/Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

В ночь с 16 на 17 декабря прошли матчи очередного тура Национальной баскетбольной ассоциации.

Результаты матчей

Пресс-служба регулярного чемпионата определила самые лучшие моменты тура. На вершине хит-парада – блестящий двухочковый защитник "Денвера" Джамала Мюррея в победном матче против "Сакраменто".

ТОП-10 лучших моментов тура НБА:

По теме
yellow-arrow
Известный бывший баскетболист совершил самоубийство в Москве после развода с экс-супругой Белькевича
yellow-arrow
НБА. Детройт в овертайме побеждает Маями, Торонто минимально проигрывает Чикаго
yellow-arrow
Киев-Баскет совершил камбек в матче с Прикарпатьем-Говерлой
НБА
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости