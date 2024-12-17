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Победный двухочковый Мюррея – на вершине ТОП-10 лучших моментов тура НБА
Спас команду
https://www.gettyimages.com/Ukraine
В ночь с 16 на 17 декабря прошли матчи очередного тура Национальной баскетбольной ассоциации.
Пресс-служба регулярного чемпионата определила самые лучшие моменты тура. На вершине хит-парада – блестящий двухочковый защитник "Денвера" Джамала Мюррея в победном матче против "Сакраменто".
ТОП-10 лучших моментов тура НБА:
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