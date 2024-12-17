Известный бывший баскетболист совершил самоубийство в Москве после развода с экс-супругой Белькевича

Известный латвийский экс-баскетболист Яннис Тимма покончил жизнь самоубийством в центре Москвы.

Сообщается, что бывший муж певицы украинского происхождения Анны Седоковой, решил покончить с собой, оставив рядом с собой телефон, на котором был записан ее номер телефона. В начале декабря этого года Тимма развелся со своей женой, что могло стать причиной самоубийства.

Ранее Седокова была замужем за легендарным экс-футболистом киевского "Динамо" Валентином Белькевичем, который умер в августе 2014 года.

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​​​​​​​​Напомним, что с 2019 года Тимма выступал за российские "Химки", "Зенит" и "УНИКС". Его последним местом работы была российская медиалига.