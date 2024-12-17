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В Сан-Антонио опубликовали заявление Грега Поповича после перенесенного микроинсульта

Баскетбол

Тренер пропустил шесть недель

В Сан-Антонио опубликовали заявление Грега Поповича после перенесенного микроинсульта

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Пресс-служба "Сан-Антонио Спёрс" опубликовала заявление главного тренера Грега Поповича, касающееся его восстановления после микроинсульта, перенесённого в начале ноября 2024 года.

"Для моей семьи и для меня это были действительно непростые шесть недель. Мы продолжаем работать над моим восстановлением, и я хотел бы на мгновение остановиться, чтобы выразить свою глубокую благодарность за невероятную поддержку, которую мы получили за это время.

Это было поистине вдохновляюще. Хотя я хотел бы поблагодарить каждого из вас лично, позвольте мне пока сказать, что моя семья и я искренне признательны. Мы благодарны нашей замечательной общине, всей организации "Спёрс", а также нашим родным и друзьям.

И, честно говоря, никто не рад моему возвращению на скамейку больше, чем талантливые специалисты, которые помогали мне в процессе реабилитации. Они быстро поняли, что я не самый лёгкий пациент в обучении!" — сказано в заявлении.

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