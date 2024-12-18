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Названы призовые, которые получит каждый игрок Милуоки за победу в Кубке НБА

Баскетбол

Солидная сумма

Названы призовые, которые получит каждый игрок Милуоки за победу в Кубке НБА

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Каждый игрок "Милуоки Бакс" получит по $ 514 971 за победу в Кубке Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Об этом информирует CBS Sports.

Напомним, в финале турнира игроки "Бакс" были сильнее клуба "Оклахома-Сити Тандер" (97:81). В то же время баскетболисты "Оклахомы" заработают по $ 205 988 за выход в финал.

Самым результативным игроком финального матча стал греческий тяжёлый форвард "Милуоки" Яннис Адетокунбо. Спортсмен оформил трипл-дабл — на его счету 26 очков, 19 подборов и 10 ассистов.

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