Баскетбол
Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Названы призовые, которые получит каждый игрок Милуоки за победу в Кубке НБА
Солидная сумма
Каждый игрок "Милуоки Бакс" получит по $ 514 971 за победу в Кубке Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Об этом информирует CBS Sports.
Напомним, в финале турнира игроки "Бакс" были сильнее клуба "Оклахома-Сити Тандер" (97:81). В то же время баскетболисты "Оклахомы" заработают по $ 205 988 за выход в финал.
Самым результативным игроком финального матча стал греческий тяжёлый форвард "Милуоки" Яннис Адетокунбо. Спортсмен оформил трипл-дабл — на его счету 26 очков, 19 подборов и 10 ассистов.
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Источник: один из клубов УПЛ получил трансферный бан. В чем причина?
- Маркевич прокомментировал ситуацию с проваленным допинг-тестом Мудрика
- Один из лидеров Первой лиги официально назначил нового главного тренера команды
- Победный двухочковый Мюррея – на вершине ТОП-10 лучших моментов тура НБА
- Красавица дня: Нежная жена Эдергора, подарившая футболисту первенца
- "Всегда ценил то, что меня полюбили не за статус, не за деньги": невероятная история любви Пятовых, которая вдохновляет
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000
2На сайт
5 000
3На сайт
150 000