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НБА. Вашингтон побеждает Шарлотт, Бостон проигрывает Чикаго
Результаты тура НБА
https://www.gettyimages.com/Ukraine
В ночь с 19 на 20 декабря прошли матчи очередного тура Национальной баскетбольной ассоциации сезона 2024/2025. Вашему вниманию их результаты:
"Вашингтон" – "Шарлотт" – 123:114 (29:30, 31:28, 27:28, 36:28)
"Детройт" – "Юта" – 119:126 (19:48, 35:19, 32:30, 33:29)
"Орландо" – "Оклахома" – 99:105 (28:29, 18:36, 28:17, 25:23)
"Бостон" – "Чикаго" – 108:117 (25:21, 32:33, 29:28, 22:35)
"Торонто" – "Бруклин" – 94:101 (24:24, 22:28, 30:18, 18:31)
"Мемфис" - "Голден Стейт" - 144:93 (37:15, 32:23, 40:21, 35:34)
"Сан-Антонио" – "Атланта" – 133:126 OT (36:29, 24:37, 30:21, 30:33, 13:6)
"Хьюстон" – "Новый Орлеан" – 133:113 (39:25, 27:27, 33:27, 34:34)
"Даллас" – "Клипперс" – 95:118 (30:24, 19:26, 28:39, 18:29)
"Финикс" – "Индиана" – 111:120 (29:32, 30:28, 24:37, 28:23)
"Миннесота" – "Нью–Йорк" – 107:133 (33:32, 18:41, 23:31, 33:29)
"Портленд" - "Денвер" - 126:124 (30:35, 36:31, 38:21, 22:37)
"Сакраменто" – "Лейкерс" – 100:113 (28:37, 30:25, 22:24, 20:27)
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