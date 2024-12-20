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Леброн Джеймс установил рекорд НБА по количеству сыгранных минут
Он превзошел Карима Абдул-Джаббара
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Лёгкий форвард и лидер "Лос-Анджелес Лейкерс" Леброн Джеймс после победы своей команды над "Сакраменто Кингз" со счетом 113:100 установил новый рекорд по количеству сыгранных минут в Национальной баскетбольной ассоциации.
Джеймс превзошёл шестикратного обладателя звания MVP НБА Карима Абдул-Джаббара и стал баскетболистом с наибольшим количеством сыгранных минут в истории лиги, сыграв 57 447 минут в 1517 матчах.
Стоит отметить, что помимо рекордных 11 838 минут в плей-офф, Джеймс сыграл в общей сложности около 70 000 мин
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