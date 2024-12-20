Разыгрывающий и лидер "Голден Стэйт Уорриорз" Стефен Карри провёл статистически худший матч в своей карьере.

В состоявшейся в ночь с 19 на 20 декабря "Голден Стэйт" уступил "Мемфис Гриззлиз" со счётом 93:144, а Карри набрал всего лишь два очка, а также сделал три подбора и один ассист, кроме того, он промахнулся во всех семи попытках броска с игры.

При этом рейтинг "плюс/минус" Карри составил "-41". До этого худшим показателем Карри в какой-либо встрече НБА был "-32".