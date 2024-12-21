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НБА. Филадельфия побеждает Шарлотт, Милуоки уступает Кливденду
Результаты тура НБА
https://www.gettyimages.com/Ukraine
В ночь с 20 на 21 декабря состоялись матчи очередного тура Национальной баскетбольной ассоциации сезона 2024/2025. Вашему вниманию их результаты:
"Филадельфия" - "Шарлотт" - 108:98 (41:23, 17:23, 27:25, 23:27)
"Кливленд" - "Милуоки" - 124:101 (29:20, 40:31, 34:25, 21:25)
"Майами" - "Оклахома" - 97:104 (25:30, 22:20, 23:31, 27:23)
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