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НБА. Филадельфия побеждает Шарлотт, Милуоки уступает Кливденду

Баскетбол
Обновлено

Результаты тура НБА

НБА. Филадельфия побеждает Шарлотт, Милуоки уступает Кливденду

https://www.gettyimages.com/Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

В ночь с 20 на 21 декабря состоялись матчи очередного тура Национальной баскетбольной ассоциации сезона 2024/2025. Вашему вниманию их результаты:

"Филадельфия" - "Шарлотт" - 108:98 (41:23, 17:23, 27:25, 23:27)

"Кливленд" - "Милуоки" - 124:101 (29:20, 40:31, 34:25, 21:25)

"Майами" - "Оклахома" - 97:104 (25:30, 22:20, 23:31, 27:23)

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