  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Баскетбол
  4. НХЛ. Лейкерс побеждают Сакраменто, Атланта уступает Мемфис
В тренде
Баскетбол
Баскетбол

Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

НХЛ. Лейкерс побеждают Сакраменто, Атланта уступает Мемфис

Баскетбол
Обновлено

Результаты тура НБА

НХЛ. Лейкерс побеждают Сакраменто, Атланта уступает Мемфис

https://www.gettyimages.com/Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

В ночь с 21 на 22 декабря прошли матчи очередного тура Национальной баскетбольной ассоциации сезон 2024/2025. Вашему вниманию их результаты:

"Сакраменто" – "Лейкерс" – 99:103 (26:31, 27:25, 24:25, 22:22)

"Орландо" – "Майами" – 121:114 (28:40, 28:36, 28:30, 37:8)

"Атланта" - "Мемфис" - 112:128 (27:43, 22:30, 27:27, 36:28)

"Бруклин" – "Юта" – 94:105 (24:19, 21:31, 18:25, 31:30)

"Кливленд" – "Филадельфия" – 126:99 (30:30, 36:25, 33:21, 27:23)

"Милуоки" – "Вашингтон" – 112:101 (36:36, 27:14, 23:22, 26:29)

"Миннесота" – "Голден Стейт" – 103:113 (15:26, 22:24, 38:29, 28:34)

"Новый Орлеан" – "Нью-Йорк" – 93:104 (28:28, 21:17, 26:33, 18:26)

"Чикаго" – "Бостон" – 98:123 (28:28, 26:33, 23:32, 21:30)

"Даллас" – "Клипперс" – 113:97 (23:22, 31:18, 20:26, 39:31)

"Сан-Антонио" – "Портленд" – 114:94 (25:20, 35:24, 27:25, 27:25)

"Финикс" – "Детройт" – 125:133 (26:41, 33:23, 35:39, 31:30)

По теме
yellow-arrow
НБА. Филадельфия побеждает Шарлотт, Милуоки уступает Кливденду
yellow-arrow
Стефен Карри провёл статистически худший матч в своей карьере
yellow-arrow
Леброн Джеймс установил рекорд НБА по количеству сыгранных минут
НБА
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости