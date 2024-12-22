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НХЛ. Лейкерс побеждают Сакраменто, Атланта уступает Мемфис
Результаты тура НБА
https://www.gettyimages.com/Ukraine
В ночь с 21 на 22 декабря прошли матчи очередного тура Национальной баскетбольной ассоциации сезон 2024/2025. Вашему вниманию их результаты:
"Сакраменто" – "Лейкерс" – 99:103 (26:31, 27:25, 24:25, 22:22)
"Орландо" – "Майами" – 121:114 (28:40, 28:36, 28:30, 37:8)
"Атланта" - "Мемфис" - 112:128 (27:43, 22:30, 27:27, 36:28)
"Бруклин" – "Юта" – 94:105 (24:19, 21:31, 18:25, 31:30)
"Кливленд" – "Филадельфия" – 126:99 (30:30, 36:25, 33:21, 27:23)
"Милуоки" – "Вашингтон" – 112:101 (36:36, 27:14, 23:22, 26:29)
"Миннесота" – "Голден Стейт" – 103:113 (15:26, 22:24, 38:29, 28:34)
"Новый Орлеан" – "Нью-Йорк" – 93:104 (28:28, 21:17, 26:33, 18:26)
"Чикаго" – "Бостон" – 98:123 (28:28, 26:33, 23:32, 21:30)
"Даллас" – "Клипперс" – 113:97 (23:22, 31:18, 20:26, 39:31)
"Сан-Антонио" – "Портленд" – 114:94 (25:20, 35:24, 27:25, 27:25)
"Финикс" – "Детройт" – 125:133 (26:41, 33:23, 35:39, 31:30)
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