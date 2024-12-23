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НБА. Индиана побеждает Сакраменто, Торонто уступает Хьюстону

Баскетбол
Обновлено

Результаты тура НБА

НБА. Индиана побеждает Сакраменто, Торонто уступает Хьюстону

https://www.gettyimages.com/Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

В ночь с 22 на 23 декабря прошли матчи очередного тура Национальной баскетбольной ассоциации сезон 2024/2025. Вашему вниманию их результаты:

"Сакраменто" – "Индиана" – 95:122 (23:21, 29:31, 26:35, 17:35)

"Торонто" – "Хьюстон" – 110:114 (35:24, 22:27, 26:33, 27:30)

"Новый Орлеан" – "Денвер" – 129:132 OT (29:28, 38:31, 26:22, 26:38, 10:13)

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