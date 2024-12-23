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Данк Монка – лучший момент очередного тура НБА. Видео
Дал изо всей силы
https://www.gettyimages.com/Ukraine
В ночь с 22 на 23 декабря прошли матчи очередного тура Национальной баскетбольной ассоциации.
Пресс-служба регулярного чемпионата определила самые лучшие моменты тура. На вершине хит-парада – блестящий данк защитника "Сакраменто" Малика Монка в проигранном матче против "Индианы".
ТОП-5 лучших моментов тура НБА:
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