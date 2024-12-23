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Степановский остался без работы в клубе эстонской лиги

Баскетбол
Обновлено

Возможно, сосредоточится на сборной

Степановский остался без работы в клубе эстонской лиги

Фото: ФБУ

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Главный тренер сборной Украины по баскетболу Виталий Степановский больше не будет работать с эстонским клубом "Пярну".

В последней игре коллектив проиграл клубу "Кейла" со счетом 72:87. А в этом сезоне "Пярну" выиграл всего 4 игры из 14-ти.

Степановский совмещал работу в клубе и национальной сборной. Какое решение по продолжению своей карьеры примет специалист пока не известно.

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Виталий Степановский
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