Степановский остался без работы в клубе эстонской лиги

Главный тренер сборной Украины по баскетболу Виталий Степановский больше не будет работать с эстонским клубом "Пярну".

В последней игре коллектив проиграл клубу "Кейла" со счетом 72:87. А в этом сезоне "Пярну" выиграл всего 4 игры из 14-ти.

Степановский совмещал работу в клубе и национальной сборной. Какое решение по продолжению своей карьеры примет специалист пока не известно.

Результаты тура НБА