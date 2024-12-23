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Степановский остался без работы в клубе эстонской лиги
Возможно, сосредоточится на сборной
Фото: ФБУ
Главный тренер сборной Украины по баскетболу Виталий Степановский больше не будет работать с эстонским клубом "Пярну".
В последней игре коллектив проиграл клубу "Кейла" со счетом 72:87. А в этом сезоне "Пярну" выиграл всего 4 игры из 14-ти.
Степановский совмещал работу в клубе и национальной сборной. Какое решение по продолжению своей карьеры примет специалист пока не известно.
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