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НБА. Кливленд побеждает Юту, Бостон уступает Орландо
Результаты тура НБА
https://www.gettyimages.com/Ukraine
В ночь с 23 на 24 декабря прошли матчи очередного тура Национальной баскетбольной ассоциации сезона 2024/2025. Вашему вниманию их результаты:
"Кливленд" – "Юта" – 124:113 (29:27, 31:29, 39:32, 25:25)
"Орландо" – "Бостон" – 108:104 (21:32, 22:26, 36:21, 29:25)
"Филадельфия" – "Сан-Антонио" – 111:106 (19:20, 29:25, 36:30, 27:31)
"Шарлотт" – "Хьюстон" – 101:114 (15:31, 16:31, 35:30, 35:22)
"Атланта" – "Миннесота" – 117:104 (35:19, 17:36, 30:30, 35:19)
"Майами» – "Бруклин" – 110:95 (39:28, 19:29, 25:21, 27:17)
"Нью-Йорк" – "Торонто" – 139:125 (30:28, 40:24, 41:30, 28:43)
"Мемфис" – "Клипперс" – 110:114 (30:28, 28:23, 32:40, 20:23)
"Оклахома" – "Вашингтон" – 123:105 (29:32, 38:31, 24:24, 32:18)
"Чикаго" – "Милуоки" – 91:112 (17:33, 28:26, 27:33, 19:20)
"Даллас" – "Портленд" – 132:108 (28:31, 34:22, 40:23, 30:32)
"Голден Стейт" – "Индиана" – 105:111 (32:33, 22:29, 31:27, 20:22)
"Денвер" – "Финикс" – 117:90 (27:26, 28:25, 45:28, 17:11)
"Лейкерс" – "Детройт" – 114:117 (32:34, 32:28, 28:31, 22:24)
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