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Данк Бриджеса – лучший момент очередного тура НБА. Видео
Идеально выполнил
https://www.gettyimages.com/Ukraine
В ночь с 23 на 24 декабря прошли матчи очередного тура Национальной баскетбольной ассоциации.
Пресс-служба регулярного чемпионата определила самые лучшие моменты тура. На вершине хит-парада – блестящий данк форварда "Шарлотт" Майлса Бриджеса в проигранном матче против "Хьюстон".
ТОП-10 лучших моментов тура НБА:
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