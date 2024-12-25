Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
НБА назвала лучших игроков девятой недели сезона-2024/2025
Результативную игру показали баскетболисты
Национальная баскетбольная ассоциация назвала 20-летнего центрового "Сан-Антонио Спёрс" Виктора Вембаньяму и 23-летнего разыгрывающего "Детройт Пистонс" Кейда Каннингема лучшими игроками девятой недели регулярного чемпионата сезона-2024/2025.
Команда "Сан-Антонио Спёрс" ставшего лучшим баскетболистом Западной конференции Вембаньямы выиграла оба матча на прошлой неделе, а сам он набирал в среднем 36,0 очка, 7,0 блок-шота, 6,5 подбора и 4,5 результативной передачи за игру, реализуя 53% бросков с игры и 48% — из-за дуги.
Ставший лучшим на Востоке Каннингем за этот же период набирал в среднем 27,0 очка, делал 5,3 подбора, 12,7 результативной передачи и 2,3 блок-шота за игру, что позволило "Пистонс" выиграть два матча из трёх.
Популярное сейчас
- Забарный все ближе к уходу из Борнмута - появились новые подробности о будущем украинца
- Легенда сборной Аргентины: Месси играет в деревенский футбол
- Усиление для Полесья, амбиции Эпицентра, конкурент для Мудрика, трансферные планы Карпат. Главные новости за 24 декабря
- НБА. Индиана побеждает Сакраменто, Торонто уступает Хьюстону
- 15 лет вместе! Ракицкие показали колоритный ретро-снимок со свадьбы
- Одноклубник Мудрика оставил жену с двумя детьми ради соблазнительной модели