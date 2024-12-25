Стефен Карри рассказал, какое наследие хотел бы оставить

36-летний разыгрывающий "Голден Стэйт Уорриорз" Стефен Карри ответил на вопрос по поводу "подарка", который он хотел бы оставить в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

"Думаю, вам не стоит задавать мне этот вопрос, потому что всё сведётся к обсуждению того, как теперь все бросают трёхочковые… Сами понимаете", — сказал Карри на канале Malika Andrews — ESPN в YouTube.

В нынешнем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации Карри к настоящему моменту принял участие в 22 матчах, в которых в среднем набирал 22 очка, совершал пять подборов и отдавал 6,6 передачи.