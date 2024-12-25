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Стефен Карри рассказал, какое наследие хотел бы оставить
Все сводится к трехочковым
Фото: Yardbarker
36-летний разыгрывающий "Голден Стэйт Уорриорз" Стефен Карри ответил на вопрос по поводу "подарка", который он хотел бы оставить в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
"Думаю, вам не стоит задавать мне этот вопрос, потому что всё сведётся к обсуждению того, как теперь все бросают трёхочковые… Сами понимаете", — сказал Карри на канале Malika Andrews — ESPN в YouTube.
В нынешнем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации Карри к настоящему моменту принял участие в 22 матчах, в которых в среднем набирал 22 очка, совершал пять подборов и отдавал 6,6 передачи.
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