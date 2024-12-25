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В Филадельфии опровергли слухи об уходе Эмбиида
Игрок останется в клубе
Представитель команды Национальной баскетбольной ассоциации "Филадельфия Сиксерс" опроверг изданию Daily Mail новость, согласно которой центровой Джоэл Эмбиид может покинуть клуб.
Ранее это же издание, ссылаясь на свой источник, утверждало, что центровой может уйти из "Филадельфии" вследствие агрессивных действий против женщины-арбитра Дженны Шрёдер во время матча регулярного чемпионата НБА с "Сан-Антонио Спёрс" (111:106).
Напомним, в игре с "Сан-Антонио" Эмбиид сфолил на центровом соперников Викторе Вембаньяме, но выразил несогласие с нарушением и принялся оспаривать эпизод у Шрёдер. Разговор быстро перерос в горячий спор, закончившийся двумя техническими фолами и удалением игрока "Сиксерс".
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