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Стеффен Карри: Сейчас думаю о завершении карьеры чаще
Разыгрывающий задумывается об уходе на пенсию
36-летний разыгрывающий "Голден Стэйт Уорриорз" Стефен Карри высказался на тему возможного завершения карьеры.
"Как часто задумываюсь о том, сколько ещё хочу играть? Честно говоря, сейчас думаю об этом чаще, чем раньше. Думаю, важно признать и осознать, что конец карьеры неизбежен, когда бы он ни наступил. Это помогает ценить то, что происходит прямо сейчас. Чем больше ты об этом размышляешь и говоришь вслух, тем сильнее ощущаешь значимость каждого момента", — сказал Карри на канале Malika Andrews — ESPN в YouTube.
В этом сезоне НБА Карри к настоящему моменту принял участие в 22 матчах, в которых в среднем набирал 22 очка, совершал пять подборов и отдавал 6,6 передачи.
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