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НБА. Нью-Йорк побеждает Сан-Антонио, Даллас уступает Миннесоте

Баскетбол
Обновлено

Результаты тура НБА

НБА. Нью-Йорк побеждает Сан-Антонио, Даллас уступает Миннесоте

https://www.gettyimages.com/Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

В ночь с 25 на 26 декабря прошли матчи очередного тура Национальной баскетбольной ассоциации сезона 2024/2025. Вашему вниманию их результаты:

"Нью-Йорк" - "Сан-Антонио" - 117:114 (28:27, 23:31, 37:25, 29:31)

"Даллас" - "Миннесота" - 99:105 (24:26, 16:31, 28:33, 31:15)

"Бостон" – "Филадельфия" – 114:118 (25:30, 33:36, 24:16, 32:36)

"Голден Стейт" - "Лейкерс" - 113:115 (23:23, 29:32, 24:29, 37:31)

"Финикс" – "Денвер" – 110:100 (38:34, 20:22, 27:22, 25:22)

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