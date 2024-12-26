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Леброн Джеймс установил ещё один рекорд в НБА

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Нет предела совершенству

Леброн Джеймс установил ещё один рекорд в НБА

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Лёгкий форвард и лидер "Лос-Анджелес Лейкерс" Леброн Джеймс набрал 507 очков за карьеру, выступая в матчах регулярного чемпионата НБА на Рождество. Как информирует USA TODAY, он стал первым игроком в истории Национальной баскетбольной ассоциации, которому удалось набрать 500 очков за один календарный день.

Кроме того, отмечается, что Джеймс является рекордсменом по количеству игр на Рождество (19) и побед (11).

Напомним, в недавнем рождественском матче с "Голден Стэйт Уорриорз" (115:113) Леброн набрал 31 очко. Также в активе ветерана "Лос-Анджелеса" четыре подбора и 10 результативных передач.

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ЛеБрон Джеймс Лос-Анджелес Лейкерс
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