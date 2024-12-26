Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Леброн Джеймс установил ещё один рекорд в НБА
Нет предела совершенству
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Лёгкий форвард и лидер "Лос-Анджелес Лейкерс" Леброн Джеймс набрал 507 очков за карьеру, выступая в матчах регулярного чемпионата НБА на Рождество. Как информирует USA TODAY, он стал первым игроком в истории Национальной баскетбольной ассоциации, которому удалось набрать 500 очков за один календарный день.
Кроме того, отмечается, что Джеймс является рекордсменом по количеству игр на Рождество (19) и побед (11).
Напомним, в недавнем рождественском матче с "Голден Стэйт Уорриорз" (115:113) Леброн набрал 31 очко. Также в активе ветерана "Лос-Анджелеса" четыре подбора и 10 результативных передач.
Популярное сейчас
- Известны оценки Миколенко за матч против Манчестер Сити
- ФОТО. Мудрик и Таловеров побывали на свадьбе Трубина
- Самый лакомый кусок для европейских грандов. Сборная новых имен в украинском футболе. Центральный защитник
- В Филадельфии опровергли слухи об уходе Эмбиида
- Футболистки Металлиста 1925 снялись для Playboy. ФОТО
- Красотка Сара Дуке: топовый репетитор по английскому языку для футболистов мирового уровня