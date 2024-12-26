Артем Пустовой: Планирую сыграть в матчах со Словенией и Португалией

Украинский центровой каталонского Ховентута Артем Пустовой прокомментировал выступления своей команды в испанской Лиге АСВ и Еврокубке.

- На данный момент Ховентут находится на 8 месте в турнирной таблице Лиги АСВ. Какие задачи стоят перед командой? Выйти в плей-офф?

- Да, конечно. Но сначала стоит задача пробиться на Кубок Короля. Затем во втором круге чемпионата Испании решить вопрос с выходом в плей-офф, а там уже постараться пройти дальше и показать свою лучшую игру.

- Относительно сборной Украины что скажете? Есть ли еще шансы выйти на Евробаскет-2025? У нас будут решающие матчи со Словенией и Португалией в феврале.

- Маленькие шансы есть. Но они все же есть. Нужно не опускать руки. Нужно максимально выложиться и выиграть эти два матча со словенцами и португальцами. А там уже как будет - так будет. Мы сами виноваты в том, что довели до такой ситуации, что можем зависеть от других и от того, как они будут играть. Мы можем выиграть эти два поединка, но все равно будем зависеть от португальцев. Но мы сами виноваты. Шансы все равно есть. Нужно сделать все, что от нас зависит, а именно выиграть два поединка.

- Вряд ли за Словению приедет играть Дончич.

- Я тоже об этом думал. И Словения, и Израиль уже вышли на Евробаскет. Им вызывать топовых баскетболистов нет смысла. Израиль на матчи против нас вызвал очень сильных игроков. На поединки против Украины они собрали хороший состав. Но я сомневаюсь, что на заключительное окно они соберут такой же состав. Нет смысла игрокам ехать и снова напрягаться. А у Португалии как раз осталась игра против Израиля. И есть вопрос, какой состав будет у израильтян. Они могут вызвать молодежь и тогда Португалии будет гораздо легче их обыграть. И это может быть одним из оснований для нас.

- Вы планируете на эти важные матчи со Словенией и Португалией приехать в расположение сборной и сыграть за "желто-синих"? Все-таки Вы капитан и лидер.

- Конечно. Я планирую приехать на эти поединки сборной Украины.