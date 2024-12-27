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НБА. Вашингтон побеждает Шарлотт, Индиана уступает Оклахоме

Баскетбол
Обновлено

Результаты тура НБА

НБА. Вашингтон побеждает Шарлотт, Индиана уступает Оклахоме

https://www.gettyimages.com/Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

В ночь с 26 на 27 декабря прошли матчи очередного тура Национальной баскетбольной ассоциации сезона 2024/2025. Вашему вниманию их результаты:

"Вашингтон" – "Шарлотт" – 113:110 (34:29, 34:25, 28:33, 17:23)

"Индиана" – "Оклахома" – 114:120 (29:19, 32:34, 23:30, 30:37)

"Орландо" – "Майами" – 88:89 (31:22, 21:19, 19:20, 17:28)

"Атланта" - "Чикаго" - 141:133 (21:33, 32:31, 38:44, 50:25)

"Мемфис" – "Торонто" – 155:126 (43:35, 35:35, 43:30, 34:26)

"Милвоки" – "Бруклин" – 105:111 (25:27, 34:24, 23:25, 23:35)

"Новый Орлеан" – "Хьюстон" – 111:128 (22:39, 21:22, 31:41, 37:26)

"Портленд" – "Юта" – 122:120 (23:23, 32:31, 26:34, 41:32)

"Сакраменто" – "Детройт" – 113:114 (37:34, 31:19, 23:24, 22:37)

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