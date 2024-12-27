Михайлюк реализовал шесть трехочковых в поединке против Портленда

Украинский баскетболист Святослав Михайлюк сыграл очередной поединок Национальной баскетбольной ассоциации. Его команда "Юта" проиграла "Портленду" со счетом 120-122.

Несмотря на поражение, наш соотечественник удачно выступил в матче, набрав 18 очков. Михайлюк реализовал 6 из 12 трехочковых, повторив лучшую результативность в текущем сезоне (в апреле Святослав набрал такое же количество очков тогда еще в составе "Бостона").

В текущем сезоне за матч Михайлюк набирает в среднем 7,4 очка, делает 1,6 подбора и 1,5 передачи (сыграв 8 матчей).