  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Баскетбол
  4. Михайлюк реализовал шесть трехочковых в поединке против Портленда
В тренде
Баскетбол
Баскетбол

Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Михайлюк реализовал шесть трехочковых в поединке против Портленда

Баскетбол
Обновлено

Великолепная результативность

Михайлюк реализовал шесть трехочковых в поединке против Портленда

https://www.gettyimages.com/Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинский баскетболист Святослав Михайлюк сыграл очередной поединок Национальной баскетбольной ассоциации. Его команда "Юта" проиграла "Портленду" со счетом 120-122.

Несмотря на поражение, наш соотечественник удачно выступил в матче, набрав 18 очков. Михайлюк реализовал 6 из 12 трехочковых, повторив лучшую результативность в текущем сезоне (в апреле Святослав набрал такое же количество очков тогда еще в составе "Бостона").

В текущем сезоне за матч Михайлюк набирает в среднем 7,4 очка, делает 1,6 подбора и 1,5 передачи (сыграв 8 матчей).

Результаты тура НБА

По теме
yellow-arrow
НБА. Вашингтон побеждает Шарлотт, Индиана уступает Оклахоме
yellow-arrow
Артем Пустовой: Планирую сыграть в матчах со Словенией и Португалией
yellow-arrow
Леброн Джеймс установил ещё один рекорд в НБА
НБА Святослав Михайлюк
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости