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Будет тяжеловато. Лидер Далласа пропустит как минимум месяц
Он получил повреждение
Фото: Getty Images
Разыгрывающий и лидер "Даллас Маверикс" Лука Дончич, получивший повреждение икроножной мышцы в матче регулярного чемпионата НБА с "Миннесотой Тимбервулвз" (99:105) 26 декабря, не сможет помочь своей команде минимум месяц, сообщает ESPN.
Сообщается, что словенец пройдёт повторное обследование через 30 дней. Он пропустит не менее 15 игр и потеряет шансы на получение звания MVP по итогам сезона.
В текущем регулярном сезоне 25-летний баскетболист принял участие в 22 матчах, набирая в среднем 28,1 очка, 8,3 подбора и 7,8 результативной передачи при общем проценте реализации бросков с игры 46,6, трёхочковых — 35,4.
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