Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Вембаньяма установил уникальное достижение в НБА
Результативные матчи провел игрок
Фото: slamdunk.ru
Французский центровой "Сан-Антонио Спёрс" Виктор Вембаньяма в последних четырёх матчах регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) по меньшей мере реализовывал четыре трёхочковых броска и делал четыре блокшота.
По информации Clutch Points, Вембаньяма стал первым игроком в истории НБА, которому удалось добиться таких показателей в статистике.
В матче с "Атлантой Хоукс", "Портленд Трэйл Блэйзерс", "Филадельфией Сиксерс" и "Нью-Йорк Никс"он отметился результативными действиями.
Популярное сейчас
- Григорчук формирует свой штаб. ЛНЗ расстался с четырьмя тренерами
- Клуб УПЛ официально расстался с капитаном
- Экс-нападающий Ромы назвал главный недостаток Довбика
- Леброн Джеймс установил ещё один рекорд в НБА
- ФОТО. Мудрик и Таловеров побывали на свадьбе Трубина
- Красотка Сара Дуке: топовый репетитор по английскому языку для футболистов мирового уровня