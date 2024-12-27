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Вембаньяма установил уникальное достижение в НБА

Баскетбол

Результативные матчи провел игрок

Вембаньяма установил уникальное достижение в НБА

Фото: slamdunk.ru

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Французский центровой "Сан-Антонио Спёрс" Виктор Вембаньяма в последних четырёх матчах регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) по меньшей мере реализовывал четыре трёхочковых броска и делал четыре блокшота.

По информации Clutch Points, Вембаньяма стал первым игроком в истории НБА, которому удалось добиться таких показателей в статистике.

В матче с "Атлантой Хоукс", "Портленд Трэйл Блэйзерс", "Филадельфией Сиксерс" и "Нью-Йорк Никс"он отметился результативными действиями.

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Виктор Вембаньяма
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