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Кривбасс в напряженном матче обыграл Черкасских Мавп
Интрига держалась до последних минут
Фото: ФБУ
Черкасские Мавпы в матче регулярного чемпионата Суперлиги уступили Кривбассу со счетом 67:71.
Игра была равной и ни одна из команд не могла выйти вперед более чем на 7 очков. В первой половине больше были впереди Черкасские Мавпы, а после большого перерыва инициативу перехватил Кривбасс.
Интрига держалась до последнего, но гости все же сумели показать лучшую игру и довести матч до победы.
Завтра, 28 декабря, команды закроют сезонную серию, в которой пока Кривбасс вышел вперед 2:1.
Суперлига. Регулярный чемпионат
Черкасские Мавпы — Кривбасс 67:71 (18:15, 11:17, 19:19, 19:20)
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