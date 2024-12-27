Кривбасс в напряженном матче обыграл Черкасских Мавп

Черкасские Мавпы в матче регулярного чемпионата Суперлиги уступили Кривбассу со счетом 67:71.

Игра была равной и ни одна из команд не могла выйти вперед более чем на 7 очков. В первой половине больше были впереди Черкасские Мавпы, а после большого перерыва инициативу перехватил Кривбасс.

Интрига держалась до последнего, но гости все же сумели показать лучшую игру и довести матч до победы.

Завтра, 28 декабря, команды закроют сезонную серию, в которой пока Кривбасс вышел вперед 2:1.

Суперлига. Регулярный чемпионат

Черкасские Мавпы — Кривбасс 67:71 (18:15, 11:17, 19:19, 19:20)