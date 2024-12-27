  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Баскетбол
  4. Леброн Джеймс может пропустить матч с Сакраменто
В тренде
Баскетбол
Баскетбол

Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Леброн Джеймс может пропустить матч с Сакраменто

Баскетбол

Игрок пропустил тренировку

Леброн Джеймс может пропустить матч с Сакраменто

Фото: USA Today

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Форвард "Лос-Анджелес Лейкерс" Леброн Джеймс не явился на тренировку команды вместе с другим форвардом команды Руи Хатимурой из-за болезни, и сейчас их участие в предстоящем матче против "Сакраменто" находится под вопросом. Об этом на своей странице в социальной сети Х (ранее Twitter) сообщил инсайдер Йован Бухи.

Напомним, что матч между "Лейкерс" и "Сакраменто" состоится в ночь с 28 на 29 декабря в Лос-Анджелесе (США).

"Лейкерс" идёт на шестом месте в Западной конференции, имея в активе 17 побед при 13 поражениях.

По теме
yellow-arrow
Кривбасс в напряженном матче обыграл Черкасских Мавп
yellow-arrow
Вембаньяма установил уникальное достижение в НБА
yellow-arrow
Будет тяжеловато. Лидер Далласа пропустит как минимум месяц
ЛеБрон Джеймс Лос-Анджелес Лейкерс
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости