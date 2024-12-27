Леброн Джеймс может пропустить матч с Сакраменто

Форвард "Лос-Анджелес Лейкерс" Леброн Джеймс не явился на тренировку команды вместе с другим форвардом команды Руи Хатимурой из-за болезни, и сейчас их участие в предстоящем матче против "Сакраменто" находится под вопросом. Об этом на своей странице в социальной сети Х (ранее Twitter) сообщил инсайдер Йован Бухи.

Напомним, что матч между "Лейкерс" и "Сакраменто" состоится в ночь с 28 на 29 декабря в Лос-Анджелесе (США).

"Лейкерс" идёт на шестом месте в Западной конференции, имея в активе 17 побед при 13 поражениях.