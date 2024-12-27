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Леброн Джеймс может пропустить матч с Сакраменто
Игрок пропустил тренировку
Фото: USA Today
Форвард "Лос-Анджелес Лейкерс" Леброн Джеймс не явился на тренировку команды вместе с другим форвардом команды Руи Хатимурой из-за болезни, и сейчас их участие в предстоящем матче против "Сакраменто" находится под вопросом. Об этом на своей странице в социальной сети Х (ранее Twitter) сообщил инсайдер Йован Бухи.
Напомним, что матч между "Лейкерс" и "Сакраменто" состоится в ночь с 28 на 29 декабря в Лос-Анджелесе (США).
"Лейкерс" идёт на шестом месте в Западной конференции, имея в активе 17 побед при 13 поражениях.
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