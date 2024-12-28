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НБА. Сан-Антонио побеждает Бруклин, Индиана уступает Бостону

Баскетбол
Обновлено

Результаты тура НБА

НБА. Сан-Антонио побеждает Бруклин, Индиана уступает Бостону

https://www.gettyimages.com/Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

В ночь с 27 на 28 декабря прошли матчи очередного тура Национальной баскетбольной ассоциации сезона 2024/2025. Вашему вниманию их результаты:

"Орландо" – "Нью-Йорк" – 85:108 (29:26, 25:28, 14:22, 17:32)

"Бостон" – "Индиана" – 142:105 (39:22, 28:23, 36:33, 39:27)

"Бруклин" – "Сан-Антонио" – 87:96 (22:11, 19:30, 21:33, 25:22)

"Новый Орлеан" – "Мемфис" – 124:132 (25:32, 36:42, 27:30, 36:28)

"Хьюстон" – "Миннесота" – 112:113 (21:22, 31:35, 32:19, 28:37)

"Денвер" – "Кливленд" – 135:149 (38:40, 27:40, 36:36, 34:33)

"Финикс" - "Даллас" - 89:98 (25:28, 14:27, 25:17, 25:26)

"Клипперс" – "Голден Стейт" – 102:92 (19:21, 30:22, 32:19, 21:30)

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